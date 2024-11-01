edición general
Abascal pide “hundir” el Open Arms: "Ese barco de negreros

El líder de Vox exige impedir que el barco realice tareas humanitarias en medio del reparto de migrantes acordado por el Gobierno

rojelio #6 rojelio
#0 El enlace me da error 404.
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
#6 A mi también.
#4 chocoleches
#0 Deben haber cambiado el link, da error. Pero la noticia existe:
www.elplural.com/politica/espana/abascal-pide-hundir-open-arms-ese-bar
#1 Leon_Bocanegra
Ojo, que habrá quien le llame racista solo por pensar diferente.
Dr.Who #5 Dr.Who *
Yo propongo disparar a Abascal con un cañon contra la quilla del buque Galicia para comprobar la efectividad del blindaje anti subnormales del casco del Barco.
Dene #9 Dene
Vox proponiendo acciones violentas ... se les puede ilegalizar ya o todavía tenemos que esperar a que Frijolin le ponga de menestro de defensa y ordene directamente su hundimiento?
mariKarmo #3 mariKarmo
Algún día esas amenazas se le volverán en contra y tendrá que salir por patas.

Está jugando con fuego y se va a quemar.
#12 carcamal
Esto es terrorismo no como lo de los titoriteros....¿Cuando va a intervenir la audiencia nacional?
Lamantua #10 Lamantua
Con él abordo.
platypu #11 platypu
Un barco que trabaja junto a los traficantes de seres humanos
pepito_palotes #2 pepito_palotes
Si se saca antes a la gente y metemos a los de VOX, no me parece mal
#7 Ovidio
Y tiene razón, ya que es un barco que se emplea para el tráfico de personas. Hundirlo no, pero sí confiscarlo y dedicarlo a otras tareas
