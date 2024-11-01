·
5
meneos
20
clics
Abascal pide "hundir" el Open Arms: "Ese barco de negreros
El líder de Vox exige impedir que el barco realice tareas humanitarias en medio del reparto de migrantes acordado por el Gobierno
etiquetas:
abascal
hundir barco
open arms
negreros
37
actualidad
12 comentarios
actualidad
#6
rojelio
#0
El enlace me da error 404.
2
K
35
#8
SeñorPresunciones
#6
A mi también.
0
K
13
#4
chocoleches
#0
Deben haber cambiado el link, da error. Pero la noticia existe:
www.elplural.com/politica/espana/abascal-pide-hundir-open-arms-ese-bar
1
K
23
#1
Leon_Bocanegra
Ojo, que habrá quien le llame racista solo por pensar diferente.
1
K
19
#5
Dr.Who
*
Yo propongo disparar a Abascal con un cañon contra la quilla del buque Galicia para comprobar la efectividad del blindaje anti subnormales del casco del Barco.
0
K
14
#9
Dene
Vox proponiendo acciones violentas ... se les puede ilegalizar ya o todavía tenemos que esperar a que Frijolin le ponga de menestro de defensa y ordene directamente su hundimiento?
0
K
13
#3
mariKarmo
Algún día esas amenazas se le volverán en contra y tendrá que salir por patas.
Está jugando con fuego y se va a quemar.
0
K
11
#12
carcamal
Esto es terrorismo no como lo de los titoriteros....¿Cuando va a intervenir la audiencia nacional?
0
K
9
#10
Lamantua
Con él abordo.
0
K
8
#11
platypu
Un barco que trabaja junto a los traficantes de seres humanos
0
K
8
#2
pepito_palotes
Si se saca antes a la gente y metemos a los de VOX, no me parece mal
0
K
6
#7
Ovidio
Y tiene razón, ya que es un barco que se emplea para el tráfico de personas. Hundirlo no, pero sí confiscarlo y dedicarlo a otras tareas
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
Está jugando con fuego y se va a quemar.