El abandono de marineros aumenta más que nunca: seis casos por día

El pesquero vigués con número de identificación 8605935 se llamó Golden Touza hasta el 11 de julio de 2017, que fue vendido a Angola y pasó a denominarse Cuteta. Lo adquirió una empresa local de nombre Construções & Empreendimentos Angola SA (Crisgunza), que estaba especializada en energía aunque exhibía su carácter polifacético: tenía una compañía de viajes compartidos, aspiraba a reestructurar la logística frigorífica de su país y patrocinaba un equipo semiprofesional de baloncesto. Lo que no hacía era pagar a sus marineros.
La URSS tenía una flota enorme de buques factoria y se fueron quedando abandonados poco a poco con sus tripulaciones dentro.