edición general
1 meneos
 

El abandono de marineros aumenta más que nunca: seis casos por día

El pesquero vigués con número de identificación 8605935 se llamó Golden Touza hasta el 11 de julio de 2017, que fue vendido a Angola y pasó a denominarse Cuteta. Lo adquirió una empresa local de nombre Construções & Empreendimentos Angola SA (Crisgunza), que estaba especializada en energía aunque exhibía su carácter polifacético: tenía una compañía de viajes compartidos, aspiraba a reestructurar la logística frigorífica de su país y patrocinaba un equipo semiprofesional de baloncesto. Lo que no hacía era pagar a sus marineros.

| etiquetas: mar , marineros , abandono , pesqueros
1 0 0 K 13 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 13 actualidad
Raziel_2 #1 Raziel_2
Cuando se fue a la mierda la URSS, la cantidad de barcos y gente que se quedó tirada en medio planeta fue increíble.

La URSS tenía una flota enorme de buques factoria y se fueron quedando abandonados poco a poco con sus tripulaciones dentro.
0 K 10

menéame