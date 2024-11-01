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«Abajo el rey»: la muerte de un bahreiní bajo custodia desata una airada protesta (EN)

«Abajo el rey»: la muerte de un bahreiní bajo custodia desata una airada protesta (EN)

Bahreiníes afirman a MEE que la muerte y las presuntas torturas infligidas a un hombre acusado de colaborar con Irán fueron una advertencia para «silenciar» a los manifestantes.

| etiquetas: sionismo , baréin , eeuu , irán , guerra
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5 comentarios
16 3 0 K 205 actualidad
DocendoDiscimus #1 DocendoDiscimus
Imaginad que bombardean Irán para cambiar el régimen y acaba cambiando el régimen de otros estados en lugar del de Irán. Sería irónico, ¿eh? ¿O debería decir iránico?

Es una posibilidad no descartable, aunque no creo que vaya a suceder algo así a corto plazo. Veremos cómo evoluciona todo.
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crob #3 crob
#1 Lo más iránico es que el régimen que parece estar finiquitado es el de USA
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#5 pirat *
#1 La excusa para bombardearles era por enriquecer iranio
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Supercinexin #2 Supercinexin
El bueno era Irán. Os mintieron. El Rey, o más bien el Jeque, está desnudo. Quienes matan a sus ciudadanos y no permiten ni partidos políticos ni dejar estudiar a las mujeres son los jeques aliados de USA y los Amigos del Golfo, no Irán.
0 K 20
millanin #4 millanin *
#2 Irán no es el bueno pero en maldad y depravación EEUU y sobre todo ISzrael ganan por goleada.
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menéame