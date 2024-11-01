Los 9 helicópteros de vigilancia de DGT, en tierra desde el 1 de septiembre tras finalizar el contrato de mantenimiento

Los helicópteros de la Dirección General de Tráfico (DGT) se encuentran fuera de servicio desde este pasado lunes a la espera de que se proceda a la adjudicación de un nuevo contrato del servicio de mantenimiento de las aeronaves. Así lo ha confirmado a Europa Press este organismo, que espera que la entrada de nuevo en funcionamiento de la Unidad de Medio Aéreos sea «cuestión de días», una vez que se resuelva la contratación. UGT y CC.OO. han denunciado la situación, que califican de «dislate», y han exigido explicaciones