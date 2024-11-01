A 85 años de un capítulo oscuro: el plan nazi para borrar la identidad checa

En agosto de 1940, Adolf Hitler recibió un documento titulado "Solución final de la cuestión checa", un plan que buscaba germanizar a la población del Protectorado de Bohemia y Moravia y borrar su identidad nacional. El 31 de agosto de 1940 llegó a manos de Adolf Hitler un documento que representaba una amenaza existencial para el pueblo checo. Bajo el nombre de “Solución final de la cuestión checa”, los jerarcas nazis diseñaron una estrategia destinada a transformar a los habitantes de Bohemia y Moravia en obedientes ciudadanos alemanes. Aunq
Este conflicto apenas se citaba en un unico parrafo de nuestros libros de historia cuando era yo bachiller. Y es probablemente el anyecedente mas complejo de la segunda guerra mundial.
Se les cuenta que Hitler era un señor malísimo, amigo íntimo de Stalin, con quien se repartió Europa, siendo este último muchísimo peor sin ningún lugar a dudas, y que entonces un buen día los Marines desembarcaron en Francia y nos liberaron a todos, amén.
A pesar de los traumas de la ocupación y de la dura posguerra, los pueblos alemán y checo han sabido tejer lazos de cooperación, comercio y cultura. Incluso existe un Foro Checo-Alemán que trabaja en el recuerdo y la reconciliación.
Un ejemplo de cómo las heridas más profundas de la historia pueden transformarse, con tiempo y esfuerzo, en relaciones de amistad y convivencia pacífica entre naciones vecinas.