El 83% de alumnos carga a diario una mochila con un peso excesivo, superior al 10% de su peso

El 83% del alumnado porta a diario una mochila con un peso excesivo (superior al 10% de su peso corporal). Eso sucede en todas las etapas escolares, pero en los últimos años de Primaria es cuando el peso de la mochila es más exagerado en comparación al peso corporal. Así lo refleja un informe de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA) basado en una encuesta a 4.500 familias españolas. Por franjas de edades, el peso de sus mochilas es excesivo en el 74% de los escolares de entre 6 y 8 años, en el 88,5%

baronrampante #3 baronrampante
Hace cuarenta años esto ya salía en las noticias. Veo que se han hecho grandes progresos.
4 K 58
Gry #9 Gry
#3 Yo diría que algo se ha avanzado, es muy común que los críos usen mochilas con ruedas y en muchos colegios pueden dejar los libros en el aula.
1 K 32
#13 Pkpkpk *
#3 creo que la diferencia es que hace 40 años los niños hacían más ejercicio que ahora y quieras que no, con eso tenían la espalda algo fortalecida.
Dime tú los niños de ahora qué ejercicio hacen.... verás las risas de esos niños dentro de 40 años :roll:
1 K 22
porquiño #1 porquiño *
Eso quiere decir que hay un 17% de alumnos que tienen un buen peso.
1 K 25
victorjba #10 victorjba
#1 Eso quiere decir que hay un 17% de obesos :troll:
0 K 19
#4 Nusku
Sólo el 10%? Pués cuando yo hacía la EGB parecía un sherpa.
2 K 21
pepel #6 pepel *
Todos hemos cargado mochilas y maletas llenas de libros, y no nos ha impedido trabajar. Pueden probar a dejar el móvil en casa, para reducir peso.
0 K 17
neo1999 #11 neo1999 *
#6 Soy un cuarentón que hizo la EGB y tengo una hernia discal y desgaste en las vértebras.
A lo mejor sí que nos afectó el cargar con las mochilas más de lo que creemos.
1 K 23
#15 fremen11
#11 Y después de la EGB, te has dedicado a?
0 K 9
Torrezzno #8 Torrezzno
Así se entrena unas piernas fuertes.
0 K 11
SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones
#8 Eso, como a Songoku y al calvo que les ponían un caparazón de tortuga de mochila para entrenar.
0 K 12
#2 Nuisaint
Así se entrena a los futuros campeones de salto de altura !
0 K 7
oceanon3d #7 oceanon3d
Joder ... ¿Que clase de noticia es esta?

El mundo se va por el retrate ... que metan a los niños en una urna de cristal.
0 K 7
salchipapa77 #14 salchipapa77
Que traigan porteadores del Nepal.
0 K 7
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
10%? Aish pobrecitos...
0 K 6

