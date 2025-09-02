El 83% de alumnos carga a diario una mochila con un peso excesivo, superior al 10% de su peso

El 83% del alumnado porta a diario una mochila con un peso excesivo (superior al 10% de su peso corporal). Eso sucede en todas las etapas escolares, pero en los últimos años de Primaria es cuando el peso de la mochila es más exagerado en comparación al peso corporal. Así lo refleja un informe de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA) basado en una encuesta a 4.500 familias españolas. Por franjas de edades, el peso de sus mochilas es excesivo en el 74% de los escolares de entre 6 y 8 años, en el 88,5%