edición general
9 meneos
11 clics
El 80% de los jóvenes que ha terminado la ESO no conoce la represión franquista

El 80% de los jóvenes que ha terminado la ESO no conoce la represión franquista

La mayoría del alumnado que ha terminado la secundaria sabe más del nazismo que del franquismo. De los 3.591 estudiantes que participaron en la muestra se extraen más conclusiones: solo un 28% define el franquismo como una dictadura,

| etiquetas: educación , franco , franquismo , dictadura , historia
7 2 0 K 107 cultura
11 comentarios
7 2 0 K 107 cultura
Comentarios destacados:      
vicus. #1 vicus. *
Es lo que tiene la educación concertada y privada de los curitas, curitas que en su día llevaron al unihuevo bajo pálido, por lo que ahora no se puede hablar mal de él.
4 K 68
ingenierodepalillos #5 ingenierodepalillos
#1 Como si en la pública diesen esa parte de la historia, nunca llegan a esa parte por lo que sea.
0 K 11
millanin #4 millanin
Pues como sigan votando lo que votan la conocerán.
4 K 61
fareway #3 fareway *
Si quieren tener una orientación, que vayan a una sede de VOX y participen en un debate abierto con la cúpula. El aliento a alcohol, el machismo, el insulto y el odio reinante... es una buena pincelada de lo que aquello era sin entrar en las torturas, asesinatos, violaciones, maltrato físico/psíquico de todo aquel que el facha considerara "diferente".
1 K 40
Torrezzno #9 Torrezzno
Titular alternativo: "El 80% de los jóvenes no ve cine español" xD xD
0 K 20
#2 CarlosSanchezDiaz
Y en su mayoría votarán franquismo
1 K 15
Chinchorro #10 Chinchorro
El otro día tomando unos vinos con una panda de desalmados como yo, se nos ocurrió el negocio del siglo: Campamento Franco.
Así toda esa chavalería tan maja podría pasar un mes cada verano viviendo lo mejor de su época favorita; el hambre, las palizas por quejarse o querer destacar, los trabajos forzados, llevar un mes la misma ropa... y para la última semana, un especial mili simulator, con sus guardias, su rancho y su sargento chusquero oliendo a sudor rancio haciéndolos limpiar las letrinas con cepillos de uñas.

Seguro que vuelven encantados.
0 K 11
mamarracher #8 mamarracher
Creo que esta es una de las noticias más graves que he visto por aquí en los últimos días, junto a las relativas a la brutalidad genocida del estado terrorista sionista
0 K 10
#6 luckyy
En este país, por lo general, la historia contemporánea no se estudiaba nunca. La segunda guerra mundial, por encima y el golpe de estado ni se tocaba.
0 K 9
#7 k-loc
Creo que la historia hay que darla tal y como fue sin ocultar nada, ni del franquismo ni del bando republicano. Algo que no se da tampoco en las escuelas es -> es.wikipedia.org/wiki/Matanzas_de_Paracuellos y también es una parte importante para tener una visión global de un enfrentamiento fraticida.
0 K 7
Kamillerix #11 Kamillerix *
#7 Uy! si te contase los ladrillos que nos largaban sobre los "mártires de las hordas rojas" en La Salle, igual seguías con el mismo cuento... :troll:

Y éramos unos enanos que apenas sabíamos lo necesario del Glorioso Alza-miento
0 K 10

menéame