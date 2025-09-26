El 80% de los jóvenes que ha terminado la ESO no conoce la represión franquista

La mayoría del alumnado que ha terminado la secundaria sabe más del nazismo que del franquismo. De los 3.591 estudiantes que participaron en la muestra se extraen más conclusiones: solo un 28% define el franquismo como una dictadura,
Así toda esa chavalería tan maja podría pasar un mes cada verano viviendo lo mejor de su época favorita; el hambre, las palizas por quejarse o querer destacar, los trabajos forzados, llevar un mes la misma ropa... y para la última semana, un especial mili simulator, con sus guardias, su rancho y su sargento chusquero oliendo a sudor rancio haciéndolos limpiar las letrinas con cepillos de uñas.
Seguro que vuelven encantados.
Y éramos unos enanos que apenas sabíamos lo necesario del Glorioso Alza-miento