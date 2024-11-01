edición general
3 meneos
32 clics

8 diciembre de 1854: Queda inaugurado el dogma de la Inmaculada, innegable, indiscutible y falso  

Nieves Concostrina habla sobre el significado del día de la Inmaculada Concepción.

| etiquetas: religión , inmaculada , dogma , mentira , concostrina
2 1 0 K 34 laicismo
3 comentarios
2 1 0 K 34 laicismo
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
En España, y gracias a los preconstitucionales acuerdos con la santa sede, la iglesia católica tiene el privilegio de imponer festivos religiosos a toda la población.
0 K 20
#2 imaginateca
#1 Si no, serían festivos políticos, que, para el caso, no dejan de ser dogmas.
A ver si te crees que el día de la Constitución y el día de la Inmaculada Concepción se diferencian en algo. La misma mierda, en todo caso.
0 K 10
#3 diablos_maiq
#2 por eso se celebra la inmaculada constitución
0 K 10

menéame