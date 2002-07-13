60,30% desaprueba gestión de Noboa, según encuesta(Ecuador)

Luego de tres meses en el segundo mandato, una encuesta de la empresa Maluk Research señala que la el 60,30% de la población desaprueba la gestión del presidente Daniel Noboa. La encuesta realizada entre el 02 y el 23 de agosto, a 4.012 personas en las 24 provincias, determinó que el 36,06% de ciudadanos aprueba la gestión de Noboa, mientras que el 3,54% es neutral.