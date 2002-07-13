edición general
60,30% desaprueba gestión de Noboa, según encuesta(Ecuador)

Luego de tres meses en el segundo mandato, una encuesta de la empresa Maluk Research señala que la el 60,30% de la población desaprueba la gestión del presidente Daniel Noboa. La encuesta realizada entre el 02 y el 23 de agosto, a 4.012 personas en las 24 provincias, determinó que el 36,06% de ciudadanos aprueba la gestión de Noboa, mientras que el 3,54% es neutral.

#3 The_real_deal
que se puede esperar del heredero de un ricachon que usaba niños como mano de obra en sus plantaciones?

www.nytimes.com/2002/07/13/world/in-ecuador-s-banana-fields-child-labo
2 K 35
Kasterot #1 Kasterot
Este Noboa va fenomenal. Lo arregla paseando por el mundo. Está más de viaje que en "su país" ( nació en Miami)
1 K 26
ostiayajoder #2 ostiayajoder *
Pues le votaron hace 3 meses....

En Ecuador hay doble vuelta, no?
0 K 8
sotillo #4 sotillo
#2 Tengo entendido que el voto exterior le dio la presidencia
0 K 12

