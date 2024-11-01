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Los 55 ministros de Sánchez, uno a uno

Tras la salida de Montero, Cuerpo asciende, Bolaños gana peso político y España se ocupará de los Presupuestos

| etiquetas: sánchez , ministros , españa , montero , bolaños , cuerpo
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1 comentarios
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#1 poxemita
En memoria de Máxim Huerta, el pringao al que se cargaron en 1 semana para demostrar que vinieron a regenerar la vida política y de paso darle cobertura a los verdaderos corruptos.

Porque es peor haber tenido y solventado discrepancias con hacienda antes de ser ministro que por ejemplo que te descarrile un tren con decenas de muertos, haber robado supuestamente a manos llenas y con putas de por medio o tener muertos en la frontera.
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menéame