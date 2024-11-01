edición general
4 meneos
22 clics

Los 500 años del Consejo de Estado, ese gran desconocido

Nieves Concostrina habla del nacimiento del Consejo de Estado. Ese gran desconocido en el que los consejeros tienen un sueldo de 124.000€ al año.

| etiquetas: nieves concostrina , acontece que no es poco
3 1 0 K 50 politica
1 comentarios
3 1 0 K 50 politica
makinavaja #1 makinavaja
Los del senado son adictos al trabajo al lado del Consejo de Estado.... xD xD xD xD
1 K 18

menéame