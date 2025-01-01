·
5
meneos
69
clics
5 datos sobre el dragón azul, el molusco venenoso que está obligando a cerrar playas de España
Su extraña presencia en el mar Mediterráneo tiene una explicación. ¿Cómo actuar en caso de avistamiento?.
|
etiquetas
:
dragón azul
,
playas
5
0
0
K
54
actualidad
4 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
vicus.
Dos palabras, cambio climático..
0
K
20
#4
Pacman
Multi
super
mucho
duplicada
www.meneame.net/search?q=dragon+azul
0
K
12
#3
placeres
*
Me cerraron la playa en Lanzarote un día de mucho calor, los turistas y locales salieron contentos ese día.
"...permite entrelazar sus penes de más de 60 milímetros .." y "Miden de 3 a 4 centímetros"
.. Interesante lanza, al nivel de los patos.
"...más dolorosa que la de una medusa o una carabela portuguesa.."
La carabela portuguesa es mucho más dolorosa que una medusa.. He nadado entre medusas sin mucha precaución (no soy alérgico y la…
» ver todo el comentario
0
K
11
#2
diablos_maiq
Habrá que convocar un concurso para encontrar la mejor receta de dragones azules.
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
