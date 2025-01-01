edición general
5 meneos
69 clics
5 datos sobre el dragón azul, el molusco venenoso que está obligando a cerrar playas de España

5 datos sobre el dragón azul, el molusco venenoso que está obligando a cerrar playas de España

Su extraña presencia en el mar Mediterráneo tiene una explicación. ¿Cómo actuar en caso de avistamiento?.

| etiquetas: dragón azul , playas
5 0 0 K 54 actualidad
4 comentarios
5 0 0 K 54 actualidad
vicus. #1 vicus.
Dos palabras, cambio climático..
0 K 20
Pacman #4 Pacman
Multi
super
mucho

duplicada
www.meneame.net/search?q=dragon+azul
0 K 12
placeres #3 placeres *
Me cerraron la playa en Lanzarote un día de mucho calor, los turistas y locales salieron contentos ese día.

"...permite entrelazar sus penes de más de 60 milímetros .." y "Miden de 3 a 4 centímetros"
.. Interesante lanza, al nivel de los patos.

"...más dolorosa que la de una medusa o una carabela portuguesa.."
La carabela portuguesa es mucho más dolorosa que una medusa.. He nadado entre medusas sin mucha precaución (no soy alérgico y la…   » ver todo el comentario
0 K 11
#2 diablos_maiq
Habrá que convocar un concurso para encontrar la mejor receta de dragones azules.
0 K 10

menéame