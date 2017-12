5 cosas que (probablemente) no sabías sobre las "regiones rezagadas" de la UE[ENG]

El crecimiento económico no se extiende uniformemente dentro de los países: algunas regiones se benefician, mientras que otras regiones se quedan atrás. Esto es tan cierto en la Unión Europea (UE) como en la mayoría de las otras partes del mundo, a pesar de los importantes esfuerzos de convergencia en la UE. Las regiones líderes en Europa tienen, en promedio, 2,3 veces el PIB per cápita de sus contrapartes más pobres. Hay 5 cosas que (probablemente) no sabían sobre el fenómeno de las "regiones rezagadas" dentro de la UE.