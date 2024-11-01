El 40 % de lo quemado, en zonas declaradas de importancia para las aves y la biodiversidad

El 40 % de la superficie quemada en España en los incendios de este verano se corresponde con áreas declaradas Importantes para las Aves y la Biodiversidad (IBA), por lo que en ellas especies como el urogallo, el águila imperial ibérica, el buitre negro o el milano real pueden ver comprometidas sus poblaciones. La ONG conservacionista SEO/BirdLife ha llegado a esta conclusión tras un primer análisis de los efectos del fuego sobre los espacios y las especies más significativas. El 18% de las IBA se han visto afectadas por los incendios de julio