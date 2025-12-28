El 40 % de las casas vendidas en Baleares las compran extranjeros, ¿seguirá esta tendencia en 2026?

Si nos centramos en los últimos 15 años, después de la crisis del 2008, las cifras son más alarmantes: la población ha aumentado en 161.604 habitantes y se han construido 36.731 viviendas. A esto hay que añadir la falta de suelo y que los precios de construcción han subido un 60 % en 15 años, al tiempo que los procesos para obtener licencias interminables. Todo esto hace que los precios hayan subido de esta manera».
Pero esto tiene muchas lecturas. Pudiera ser que se reducen las plazas de AirBnB y compran " residentes" extranjeros para segunda vivienda, lo cual no mejora precisamente el problema
La historia está llena de estos cambios poblacionales. Entran unos y expulsan a los otros. Antes para quedarse pasaban por la espada a los residentes. Ahora los pasan por el bolsillo.
De todas maneras esto se mantendrá mientras las pensiones en esos países sigan altas y el nivel de vida en España más bajo que en sus localidades de origen. Pero esto está cambiando. Aquí los precios han subido que se las pelan y allí las jubilaciones ya… » ver todo el comentario
A medida que vivir allí sea más y más imposible para los curritos, la comida y los servicios se harán peores, prohibitivamente caros, y probablemente no cubrirán toda la demanda. Y al plan perfecto de jubilación ya sólo le quedará el sol, pero el sol no te da de comer, ni te cura, ni te mantiene la casa y las infraestructuras.
Ahí comenzará un éxodo gradual pero constante empezando por ventas de casas cada vez más a pérdida. Luego lo que pase después de eso a largo plazo ya se verá.