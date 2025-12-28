edición general
El 40 % de las casas vendidas en Baleares las compran extranjeros, ¿seguirá esta tendencia en 2026?

El 40 % de las casas vendidas en Baleares las compran extranjeros, ¿seguirá esta tendencia en 2026?

Si nos centramos en los últimos 15 años, después de la crisis del 2008, las cifras son más alarmantes: la población ha aumentado en 161.604 habitantes y se han construido 36.731 viviendas. A esto hay que añadir la falta de suelo y que los precios de construcción han subido un 60 % en 15 años, al tiempo que los procesos para obtener licencias interminables. Todo esto hace que los precios hayan subido de esta manera».

| etiquetas: extranjeros , vivienda , baleares
woody_alien #2 woody_alien
No, empeorará.
jonolulu #1 jonolulu
Tendremos una puta ley que ponga coto y defienda el derecho a la vivienda de verdad?
#5 VFR
#1 161M nuevos residentes 36M nuevas viviendas, poco podrá hacer una ley si no dejan de aumentar los residentes más que las viviendas
jonolulu #6 jonolulu *
#5 "residentes".

Pero esto tiene muchas lecturas. Pudiera ser que se reducen las plazas de AirBnB y compran " residentes" extranjeros para segunda vivienda, lo cual no mejora precisamente el problema
#7 VFR
#6 161m nuevos habitantes no son los de segunda residencia, esos habría que sumarlos. Las plazas de airbnb legales son un negocio como los hoteles. de hecho preferiría que se convirtieran los hoteles en viviendas (no tengo airbnb). los airbnb que conozco son pequeños propietarios con máx 2 viviendas en airbnb. Siempre se defiende a los grandes hoteleros a costa del pequeño propietario
Connect #4 Connect
Ahora son extranjeros. En unos años serán los nacionales.
La historia está llena de estos cambios poblacionales. Entran unos y expulsan a los otros. Antes para quedarse pasaban por la espada a los residentes. Ahora los pasan por el bolsillo.

De todas maneras esto se mantendrá mientras las pensiones en esos países sigan altas y el nivel de vida en España más bajo que en sus localidades de origen. Pero esto está cambiando. Aquí los precios han subido que se las pelan y allí las jubilaciones ya…   » ver todo el comentario
hexion #8 hexion
En algún momento habrá un punto de inflexión. Los extranjeros van a determinados sitios por el sol, y la comida y servicios buenos y baratos.

A medida que vivir allí sea más y más imposible para los curritos, la comida y los servicios se harán peores, prohibitivamente caros, y probablemente no cubrirán toda la demanda. Y al plan perfecto de jubilación ya sólo le quedará el sol, pero el sol no te da de comer, ni te cura, ni te mantiene la casa y las infraestructuras.

Ahí comenzará un éxodo gradual pero constante empezando por ventas de casas cada vez más a pérdida. Luego lo que pase después de eso a largo plazo ya se verá.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
y entre tanto alli mucho ñiñiñiñi y la casa sin barrer
