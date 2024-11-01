40 años de The Legend of Zelda: el viaje de Link de los 8 bits a leyenda de Nintendo

El 21 de febrero de 1986, Nintendo estrenó The Legend of Zelda en Japón para Famicom Disk System, un periférico de Famicom (la NES japonesa) que permitía vender los juegos en formato disquete, con todo el ahorro en costes de producción que eso conllevaba. Su éxito en tierras niponas fue inmediato y la creación de Shigeru Miyamoto, inspirada en sus propias aventuras de infancia explorando los alrededores de su ciudad natal, ayudó a definir las bases de todo un género.