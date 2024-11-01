edición general
38º Festival de la Rosa del Azafrán en Santa Ana

Santa Ana acoge este sábado el 38º Festival de la Rosa del Azafrán, organizado por el grupo Abuela Santa Ana con el apoyo del Ayuntamiento de Albacete.

| etiquetas: festival , rosa del azafrán , azafrán , santa ana , albacete , folclore
