34 detenciones en España durante una operación contra la organización criminal Black Axe [ENG]

La Policía Nacional española, en estrecha cooperación con la Oficina Estatal de Investigación Criminal de Baviera (Bayerisches Landeskriminalamt) y con el apoyo de Europol, ha llevado a cabo una operación contra la organización criminal internacional “Black Axe”. La actuación se ha saldado con 34 detenciones y ha provocado importantes interrupciones en las actividades del grupo. Black Axe es una organización altamente estructurada y jerárquica, con origen en Nigeria y presencia global en decenas de países.