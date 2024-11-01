edición general
El 33% de los judíos de New York votaron a Zohran Mamdani en las elecciones a alcalde

El 33% de los judíos de New York votaron a Zohran Mamdani en las elecciones a alcalde

El estudio reveló que el 63% de los votantes judíos apoyó al exgobernador Andrew Cuomo, mientras que solamente el 33% eligió a Mamdani. Además del voto judío, Mamdani perdió ampliamente entre los católicos: el 53% apoyó a Cuomo, el 14% a Sliwa y solo el 33% a él.En cambio, obtuvo un apoyo abrumador del 75% entre quienes no se identifican con ninguna religión, lo que resultó decisivo para su histórica victoria.

15 comentarios
Comentarios destacados:    
#1 JandePorer
Los mensajes de odio y las lágrimas de facha debajo de este comentario, por favor.
6
#4 azathothruna
#1 Y los mensajes de nosotros, los rojos? donde van? :troll:
1
#9 Mark_
#4 ya tenemos suficiente con que tengan que aguantar a un musulmán comunista en la alcaldía de Nueva York.

Hubiera estado genial que hubiera sido maricón también para hacer el triplete :troll:
0
#3 omega7767
curioso, el artículo habla de judios, de católicos pero no menciona a quién votaron los musulmanes
3
#8 security_incident
#3 Quizás porque al medio (Agencia Judía de Noticias) sionista le parezca tal aberración que voten musulmanes en igualdad de condiciones que los judíos que prefiere ni nombrarlo
1
#11 azathothruna
#3 Los gringos no los cuentan como personas, incluso antes de alqaeda (antes de 2001)
0
#13 powernergia
1/3 de los judíos de NY se avergüenza del genocidio.

Un rayo de esperanza.

Un rayo de esperanza.
3
#14 security_incident
#13 Correcto. Un tercio de los judíos de NY ha votado por un tío que no reconoce a Israel el derecho de existir como Estado Judío.
No solo se avergüenzan del Genocidio, sino que prefieren opciones antisionistas.
0
#2 Verdaderofalso
Antisemitas!
1
#7 cocolisto
Como me gusta el 75% de quienes no se identifican con ninguna religión. El resto da un poco de penilla.
0
#5 security_incident
Solo dice. A cualquiera que le dijeran el 6 de Octubre de 2023 que dos años después el 33% de los judíos de Nueva York iban a votar por una opción abierta y explícitamente antisionista te Mamdani a dormir.
0
#10 Milmariposas
Chúpate esa, Debra Missing
0
#12 Abril_2025
El 33% no es poco. Para nada. No es que sea el 10%
0
#6 AntiTankie
Esos votaron bien o mal ?
0
#15 fofito
#6 Según Trump,mal.
0

