El 33% de los judíos de New York votaron a Zohran Mamdani en las elecciones a alcalde

El estudio reveló que el 63% de los votantes judíos apoyó al exgobernador Andrew Cuomo, mientras que solamente el 33% eligió a Mamdani. Además del voto judío, Mamdani perdió ampliamente entre los católicos: el 53% apoyó a Cuomo, el 14% a Sliwa y solo el 33% a él.En cambio, obtuvo un apoyo abrumador del 75% entre quienes no se identifican con ninguna religión, lo que resultó decisivo para su histórica victoria.