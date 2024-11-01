edición general
3200 barcos están atrapados por el cierre desde Irán del Estrecho de Ormuz [eng]

El flete de supercombustibles supercríticos (VLCC) se disparó a niveles teóricos extraordinarios el lunes, ya que la guerra entre Irán y la coalición estadounidense-israelí afectó gravemente el transporte marítimo en el Golfo Pérsico, con unos 3.200 buques varados en la región. Esto no es un bloqueo formal: es una parálisis impulsada por el riesgo. Los ataques iraníes ya han afectado a la navegación mercante y a la infraestructura regional. Clarksons Research informa de al menos seis buques dañados. Los mercados de GNL y GLP también afectados.

capitan__nemo #1 capitan__nemo *
Que descarguen su contenido en tierra de donde lo habian recogido y así reducen la posibilidad de que haga explotar o arder el barco con el combustible, crudo o gas (como los aviones cuando tienen que hacer un aterrizaje de emergencia) ante un ataque.
