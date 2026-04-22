Un 30% más baratas que las LFP: CATL pone fecha al inicio de la producción masiva de las baterías de sodio

CATL confirma la producción masiva de baterías de sodio en 2026, tras superar más de 100 desafíos técnicos. Estas baterías serán alrededor de un 30% más baratas que las LFP, funcionarán mejor en temperaturas extremas y mantendrán hasta el 90% de su capacidad a –40 °C. Aunque su densidad energética es menor (175 Wh/kg), permitirán autonomías de hasta 600 km. Los primeros coches con esta tecnología llegarán este año, marcando un avance clave pero también se usarán en el almacenamiento a gran escala e incluso pequeños vehículos, como bicis y motos