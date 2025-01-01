30 ejemplos de comida de hospital de distintos lugares del mundo (ENG)  

Nadie quiere acabar en el hospital, y mucho menos tener que preocuparse por el tipo de comida que le servirán allí. Por supuesto, no puedes esperar un menú de cinco estrellas, pero esperas que las comidas sean lo suficientemente decentes como para ayudarte a pasar tu (esperemos) corta visita. En cierto modo es así, como se puede ver en estas fotos tomadas del grupo de Facebook «Rate My Hospital Plate». Esta interesante comunidad cuenta con más de 100.000 miembros que han compartido diversas fotos de la comida que les sirvieron en hospitales.