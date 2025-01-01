edición general
30 ejemplos de comida de hospital de distintos lugares del mundo (ENG)

30 ejemplos de comida de hospital de distintos lugares del mundo (ENG)  

Nadie quiere acabar en el hospital, y mucho menos tener que preocuparse por el tipo de comida que le servirán allí. Por supuesto, no puedes esperar un menú de cinco estrellas, pero esperas que las comidas sean lo suficientemente decentes como para ayudarte a pasar tu (esperemos) corta visita. En cierto modo es así, como se puede ver en estas fotos tomadas del grupo de Facebook «Rate My Hospital Plate». Esta interesante comunidad cuenta con más de 100.000 miembros que han compartido diversas fotos de la comida que les sirvieron en hospitales.

Milmariposas #1 Milmariposas
Las patatas fritas del desayuno 22 han sido creadas a partir de una impresora 3D sin tinta amarilla.
1 K 32
#5 kaos_subversivo
Madre mia, que pena dan algunos comentarios, parece que viven en una posguerra...  media
0 K 11
TripleXXX #2 TripleXXX
Menos mal que no han puesto ninguna de aquí :-(
0 K 8
Rachel_Barreiro #3 Rachel_Barreiro
#2 he estado en el hospital varias veces y por suerte he tenido comida bastante buena y abundante.
1 K 20
TripleXXX #4 TripleXXX
#3 Yo he tenido dos experiencias en la pública, mi padre y mi madre, y mientras que la de mi madre era muy presentable, la de padre era horrorosa.
Dependerá también del hospital.
Si hablamos de residencias, no tengo experiencias directas porque en mi familia es costumbre morir antes de los 70 pero por lo que me cuentan, suele ser horrible. Pero esto solo tiene el valor de que te creas o no lo que te cuentan.
1 K 18
#7 tobruk1234
#4 También dependen de las comunidades que la comida sea mejor o peor. Yo he visto la de Cruces-Barakaldo-Bizkaia y tenía buen sabor pero sosa como ella sola, hasta el pan era sin sal, también vi la de Valdecilla-Santander-Cantabria y creo que lo de sin sal se lo copiaron, pero en ambos hospitales comi bien, haber no estaba para chuleton ni ganas ni de verlo.
1 K 15
#9 Albarkas
#7 Lo de la sal es lógico, pero mis experiencias en Zaragoza han sido un desastre.
0 K 10
TripleXXX #10 TripleXXX
#7 Lo de que sea sosa entra dentro de lo normal en un hospital, siempre puedes apañar un salero si en tu caso se permite cierta sal.

Parece una tontería pero la presentación es muy importante, no somos animales que comamos de un abrevadero, tampoco tiene que ser un cordon bleu pero algo medio presentable.
0 K 8
Deviance #8 Deviance
#3 Según donde te pille y esas cosas, yo digo lo mismo, me ha tocado bien.
0 K 14

