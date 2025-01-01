30 ejemplos de comida de hospital de distintos lugares del mundo (ENG)  

Nadie quiere acabar en el hospital, y mucho menos tener que preocuparse por el tipo de comida que le servirán allí. Por supuesto, no puedes esperar un menú de cinco estrellas, pero esperas que las comidas sean lo suficientemente decentes como para ayudarte a pasar tu (esperemos) corta visita. En cierto modo es así, como se puede ver en estas fotos tomadas del grupo de Facebook «Rate My Hospital Plate». Esta interesante comunidad cuenta con más de 100.000 miembros que han compartido diversas fotos de la comida que les sirvieron en hospitales.
| etiquetas: comida , hospital
Dependerá también del hospital.
Si hablamos de residencias, no tengo experiencias directas porque en mi familia es costumbre morir antes de los 70 pero por lo que me cuentan, suele ser horrible. Pero esto solo tiene el valor de que te creas o no lo que te cuentan.
Parece una tontería pero la presentación es muy importante, no somos animales que comamos de un abrevadero, tampoco tiene que ser un cordon bleu pero algo medio presentable.