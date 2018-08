25 imágenes aéreas que permiten ver el mundo de otra forma  

Vídeo de la Long Now Foundation, es un resumen de un seminario de Benjamin Grant titulado Overview: Earth and Civilization in the Macroscope. "Nuestra civilización es asombrosa y sorprendentemente variada cuando se ve desde arriba. No tanto como para perderse entre los planetas, pero sí lo suficientemente arriba como para ver algo de forma completa, fascinante, intensamente peculiar e informativo. La gracia muchas veces está en los detalles de alta resolución y en esa perspectiva siempre sorprendente como si fuera «el ojo de dios»"