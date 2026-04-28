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20 años de la lista de millonarios: cuando el dinero lo tenían otros

Parece que nada ha cambiado, pero en realidad ha cambiado todo. Hace 20 años, Amancio Ortega, Rafael del Pino y Juan Roig eran, igual que lo son ahora, los más ricos de España

| etiquetas: ricos , españa
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2 comentarios
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alpoza #1 alpoza
El rico en España ¿nace o se hace?
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watari75 #2 watari75
Rico, rico y con fundamento
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menéame