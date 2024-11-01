edición general
2.500 bicicletas eléctricas transforman Zaragoza: así cambia la forma de moverse por la ciudad

2.500 bicicletas eléctricas transforman Zaragoza: así cambia la forma de moverse por la ciudad

En siete meses de funcionamiento, el nuevo sistema de bicicletas públicas Bizi Zaragoza ha transformado notablemente el panorama urbano de la capital aragonesa.

A lo que se le suma un buen número de carriles bicis www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/transporte/bicicleta

Que algunos son bastante estrechos, pero ahí estan

Es una ciudad casi plana (quitando zona Torrero, Venecia, etc..) con mucho potencial para quitar tráfico
#2 es que ésa es la clave para que se siga usando en el día a día y no quede en una atracción para turistas y usuarios esporádicos
#3 y 30€ el abono anual el primer año
Te sale más caro mantener una bici y rezar que no te la roben
Pues yo fui una de las que este año probé este servicio visitando a unas amigas en Zaragoza. La verdad que fácil de usar .
Carriles bici, transporte público y parkings disuasorios. Ya está inventado y sabemos que funciona.
