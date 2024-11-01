·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10441
clics
¿Por qué OKDiario tuvo casi 17 millones de visitantes únicos en agosto y Menéame sólo 391.000?
8175
clics
¡Ay, esos amantes de la fruta!
8189
clics
Irene y Pablo: mentiras, coherencia y colegios privados
4690
clics
El único país árabe que Israel y Occidente no pueden bombardear: ¿qué hace que Argelia sea excepcionalmente segura? (inglés)
3345
clics
Proyecto del ‘metro europeo’: una red de 22.000 kilómetros para conectar 39 ciudades con trenes que circularían 400 km/h
más votadas
483
La organización cancela la etapa final de la Vuelta a España por las protestas contra el genocidio en Gaza
586
Vox se presenta como el defensor de los trabajadores pero vota en contra de todas las leyes que les otorgan derechos
917
Estos son los 178 diputados que han votado en contra de que trabajes media hora menos al día
302
Ayuso visita al equipo Israel en el inicio de la última etapa de la Vuelta
295
Trabajadores contra sus derechos: el voto que fortalece a quienes niegan el progreso
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
32
clics
2.500 bicicletas eléctricas transforman Zaragoza: así cambia la forma de moverse por la ciudad
En siete meses de funcionamiento, el nuevo sistema de bicicletas públicas Bizi Zaragoza ha transformado notablemente el panorama urbano de la capital aragonesa.
|
etiquetas
:
movilidad
,
bicicletas eléctricas
9
2
0
K
85
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
2
0
K
85
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Don_Pixote
*
A lo que se le suma un buen número de carriles bicis
www.zaragoza.es/sede/portal/movilidad/transporte/bicicleta
Que algunos son bastante estrechos, pero ahí estan
Es una ciudad casi plana (quitando zona Torrero, Venecia, etc..) con mucho potencial para quitar tráfico
0
K
8
#3
EISev
#2
es que ésa es la clave para que se siga usando en el día a día y no quede en una atracción para turistas y usuarios esporádicos
0
K
11
#4
Don_Pixote
#3
y 30€ el abono anual el primer año
Te sale más caro mantener una bici y rezar que no te la roben
0
K
8
#1
tiesta
Pues yo fui una de las que este año probé este servicio visitando a unas amigas en Zaragoza. La verdad que fácil de usar .
0
K
6
#5
KLKManin
Carriles bici, transporte público y parkings disuasorios. Ya está inventado y sabemos que funciona.
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Que algunos son bastante estrechos, pero ahí estan
Es una ciudad casi plana (quitando zona Torrero, Venecia, etc..) con mucho potencial para quitar tráfico
Te sale más caro mantener una bici y rezar que no te la roben