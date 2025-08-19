2.000 ovejas y 200 personas para salvar un pueblo de las llamas: vecinos y voluntarios se organizan en Valverde de la Sierra (León)

Valverde de la Sierra es un pueblo de León que en invierno no supera los 20 habitantes, con un incendio acechando las casas. Las 2.000 ovejas de un pastor extremeño, que cada verano cruzan media España a través de las cañadas para pastar en sus montes, se han convertido en una herramienta inesperada contra el fuego junto a los 200 voluntarios. "Las ovejas van comiendo poco a poco y, con las pezuñas, pisotean el terreno. Me dijeron: tráelas al pueblo. Y les dije: no lo digo en broma, que verás cómo desbrozan. Y lo han dejado todo trillado".