2.000 ovejas y 200 personas para salvar un pueblo de las llamas: vecinos y voluntarios se organizan en Valverde de la Sierra (León)

Valverde de la Sierra es un pueblo de León que en invierno no supera los 20 habitantes, con un incendio acechando las casas. Las 2.000 ovejas de un pastor extremeño, que cada verano cruzan media España a través de las cañadas para pastar en sus montes, se han convertido en una herramienta inesperada contra el fuego junto a los 200 voluntarios. "Las ovejas van comiendo poco a poco y, con las pezuñas, pisotean el terreno. Me dijeron: tráelas al pueblo. Y les dije: no lo digo en broma, que verás cómo desbrozan. Y lo han dejado todo trillado".
| etiquetas: incendios , ovejas , leon
La cosa es coartar cualquier acción que surja espotáneamente entre las personas fruto de la necesidad o, como en este caso, de la manifiesta incapacidad para gestionar de las personas a las que hemos escogido precisamente para eso, para gestionar.
Espero equivocarme.
Y así nos va. Ponemos a inútiles en cargos de responsabilidad, que en vez de callar de una p..a vez y escuchar a los que saben y aplicar lo que dicen… » ver todo el comentario