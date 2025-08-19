edición general
8 meneos
29 clics
2.000 ovejas y 200 personas para salvar un pueblo de las llamas: vecinos y voluntarios se organizan en Valverde de la Sierra (León)

2.000 ovejas y 200 personas para salvar un pueblo de las llamas: vecinos y voluntarios se organizan en Valverde de la Sierra (León)

Valverde de la Sierra es un pueblo de León que en invierno no supera los 20 habitantes, con un incendio acechando las casas. Las 2.000 ovejas de un pastor extremeño, que cada verano cruzan media España a través de las cañadas para pastar en sus montes, se han convertido en una herramienta inesperada contra el fuego junto a los 200 voluntarios. "Las ovejas van comiendo poco a poco y, con las pezuñas, pisotean el terreno. Me dijeron: tráelas al pueblo. Y les dije: no lo digo en broma, que verás cómo desbrozan. Y lo han dejado todo trillado".

| etiquetas: incendios , ovejas , leon
7 1 0 K 85 actualidad
2 comentarios
7 1 0 K 85 actualidad
OCLuis #1 OCLuis *
Cada vez que he leído una estupenda noticia que comienza con "los vecinos se organizan..." al cabo del tiempo siempre hay otra noticia, relacionada con esta, protagonizada por la mafia política, en la que o les multa por el bien que han hecho o no les deja continuar porque "invade competencias" y patatas.
La cosa es coartar cualquier acción que surja espotáneamente entre las personas fruto de la necesidad o, como en este caso, de la manifiesta incapacidad para gestionar de las personas a las que hemos escogido precisamente para eso, para gestionar.

Espero equivocarme.
1 K 20
#2 k-loc
#1 La "profesión" de político es la única que no necesita preparación para ocuparla. Así se pone a gente que en la empresa privada duraría lo justito para que, quién le contrató, vea que no sabe hacer la O con un canuto. ¿Cómo vivirían Ábalos, Cerdanes y Feijoos si no es a cargo de la teta del Estado y mantenidos por todos los demás?
Y así nos va. Ponemos a inútiles en cargos de responsabilidad, que en vez de callar de una p..a vez y escuchar a los que saben y aplicar lo que dicen…   » ver todo el comentario
0 K 7

menéame