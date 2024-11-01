edición general
En 1896 un hombre decidió conducir a la temeraria velocidad de 13 km/h. Y recibió la primera multa de la historia

Un policía no dudó en perseguir en bicicleta al inconsciente conductor de aquel "carro sin caballos". Había quebrantado cuatro normas en un solo momento: Conducir un carro sin caballos por una calle pública. Conducir un carro sin caballos sin la intervención de tres personas. No mostrar el nombre y la dirección del vehículo. Cuadruplicar la velocidad máxima permitida

rogerius #1 rogerius *
¡Conducción temeraria! Muy bien puesta esa multa. :troll:
capitan__nemo #5 capitan__nemo
Y seguro que echaba un humarro en mucha abundancia y un ruido de cuidado.
ChatGPT #8 ChatGPT
#7 ah, la media? Pero La media con la norma De velocidad máxima que te has inventado antes? Una media algomprositituoda no? La media con la velocidad de los coches de hace 50 años, o las de los de ahora? Una media un poco desfasada no?

Y la fórmula de la velocidad logia esa que dices, cuál es? Lo que salga del huevo derecho del que pone la norma entre lo que salga del izquierdo?
#3 Leclercia_adecarboxylata
Cuadriplicar la velocidad máxima permitida...

13/4: 3.25 km/h

:-|
Dene #4 Dene
#3 y eso sin tener un radar
ChatGPT #6 ChatGPT
Pero… y como es que han subido el
Límite? Por encima de 10kmh no era una peligro? No puede ser, a mi me han dicho que los límites no son arbitrarios y obedecen a… a….
Xuanin71 #7 Xuanin71 *
#6 yo te lo explico.
Sacas la velocidad media ( y lógica) de una vía.
Cuando la averiguas , pones un límite un 20x100 inferior .y a multar,
8-D
Kafkarudo #2 Kafkarudo
Por todas estas regulaciones tontas es que la industria automovilística de EE.UU. se adelantó en mucho a Reino Unido.

Ahora a europa le pasa lo mismo en muchas áreas donde China y EE.UU. le sacan ventaja.
