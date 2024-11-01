En 1896 un hombre decidió conducir a la temeraria velocidad de 13 km/h. Y recibió la primera multa de la historia

Un policía no dudó en perseguir en bicicleta al inconsciente conductor de aquel "carro sin caballos". Había quebrantado cuatro normas en un solo momento: Conducir un carro sin caballos por una calle pública. Conducir un carro sin caballos sin la intervención de tres personas. No mostrar el nombre y la dirección del vehículo. Cuadruplicar la velocidad máxima permitida
Y la fórmula de la velocidad logia esa que dices, cuál es? Lo que salga del huevo derecho del que pone la norma entre lo que salga del izquierdo?
13/4: 3.25 km/h
Límite? Por encima de 10kmh no era una peligro? No puede ser, a mi me han dicho que los límites no son arbitrarios y obedecen a… a….
Sacas la velocidad media ( y lógica) de una vía.
Cuando la averiguas , pones un límite un 20x100 inferior .y a multar,
