En 1896 un hombre decidió conducir a la temeraria velocidad de 13 km/h. Y recibió la primera multa de la historia

Un policía no dudó en perseguir en bicicleta al inconsciente conductor de aquel "carro sin caballos". Había quebrantado cuatro normas en un solo momento: Conducir un carro sin caballos por una calle pública. Conducir un carro sin caballos sin la intervención de tres personas. No mostrar el nombre y la dirección del vehículo. Cuadruplicar la velocidad máxima permitida