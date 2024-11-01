17 tomos de sumario: la investigación sin fin del juez Peinado que avanza pese a los reveses de las instancias superiores

El magistrado interrogará la próxima semana por cuarta vez a Begoña Gómez después de que Sánchez elevara el tono contra los jueces que “hacen política”, en alusión al instructor de la causa contra su mujer
Tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.
Esa misma afirmación seguro la hiciste con Escalonilla y Garcia Castellón y sus 27 causas fake abiertas ¿me equivoco? ...
No hace falta que me cites; pondria la mano en el fuego a que hasta los de derechas mas de derechas tenéis claro de que va este tema.
De todas maneras, igual deberíais aprender un poco de como funcionan las leyes antes de opinar.
Este juez es de instrucción, no está enjuiciando a nadie está investigando. Una vez termine la instrucción pasa a la fase de enjuiciamiento, que es donde se dirime si las acusaciones se sostienen con pruebas suficientes o no. No estamos en esa fase aún.
La causa "Peinado" es mediática y esta hasta la ultima coma diseccionada y analizada. La presentación de los medios, y juristas de prestigio externos, esta basada en datos concretos indiscutibles que permiten a cualquier persona tener la capacidad de hacerse una idea propia. Si tu no la tienes es tu problema no el mio.… » ver todo el comentario
Los jueces no son seres místicos consultado un misterioso oráculo fuera de la comprensión de los mortales.
Por eso existen los recursos y otras medidas para ejercer el derecho de defensa.
La audiencia de Madrid es la que permite a Peinado seguir con esta ignominia ... el CGPJ rara vez se ha metido en una instrucción en toda la democracia. Y si quieres ampliar mira los nombres de esos personajes que han decidido en la AN ... ninguna sorpresa.
En este párrafo demuestras tu total ignorancia sobre lo que comentas. Que leas más y más variado es lo que te recomendaría yo a ti.
Y si, hasta que se demuestre lo contrario yo respeto a los jueces, a este y a la de la DANA.
¿ Por qué me quieres engañar ?
apropiación indebida -> esta tampoco. ¿ O sabes tú de qué se ha apropiado ? Porque los demás no lo sabemos, ni siquiera ella lo sabe.
Las otras dos son de risa. ¿ Trafico de influencias porque se citó con otra persona en La Moncloa ? A ver, la Moncloa es su casa. Nadie tiene que dar explicaciones de a quien invita a su casa. Es lo natural. ¿ Corrupción en educación ? La educación no mueve dinero.
Que no estés de acuerdo (estás en tu derecho de no estarlo) no quiere decir que lo que yo he dicho sea estrictamente cierto.
El "delito" de apropiación indebida, por ejemplo, ya se ha visto en qué estaba basado: En las actividades que desarrollada para la Universidad usaba un software libre desarrollado por la propia Universidad. Al publicarlo en internet hay que pagar un dominio (serán unos cinco euros) y lo registró y pagó ella.
Vamos que asumió un gasto menor que el invitar a unas cañas y eso parece que es un delito para el juez. Para nadie más en… » ver todo el comentario
"Dadme dos líneas escritas a puño y letra por el hombre más honrado, y encontraré en ellas motivo para hacerlo encarcelar."
Bueno, aunque él todavía no ha encontardo nada.