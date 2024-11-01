14 libros sobre el pasado, presente y futuro del trabajo

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Son catorce títulos que hay que leer para comprender cómo el mundo del trabajo y las relaciones laborales han cambiado en estos tiempos.
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