100 años de moteles Anuncios de neón, piscinas y sueños americanos

El motel podría parecer un elemento atemporal del paisaje estadounidense, pero en realidad este pilar de carretera no existía antes del 12 de diciembre de 1925. Fue entonces cuando Arthur y Alfred Heineman, dos hermanos con un exitoso estudio de arquitectura en el sur de California, abrieron el Milestone Mo-Tel, el primer “motor hotel”, en San Luis Obispo, aproximadamente a mitad de camino entre San Francisco y Los Ángeles.

3 comentarios
Yorga77 #1 Yorga77
Lo comparto por la cantidad de moteles en el cine que he visto y los libros que he leído. :foreveralone:
#2 covacho
#1 Pues gracias. Es un buen artículo.
Yorga77 #3 Yorga77
#2 De nada solo comparto cosas que me gusten o interesen y este me ha parecido interesante ahora que América esta en su época crepuscular.
