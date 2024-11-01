·
10 tipos de jardines para casas
Antes de diseñar el espacio exterior ideal para tu hogar, es importante que conozcas las diferentes clases de jardín que existen.
#1
pazentrelosmundos
Me quedo con el jardín inglés... De las pocas cosas buenas que tienen.
1
K
24
#3
Moixa
El que tengan detrás de la palabra jardín el nombre de un país debería ser una buena pista para no equivocarse. Si estoy en el mediterráneo seguro que es mala idea elegir jardín inglés.
1
K
23
#5
Kyoko
#3
Exacto, el cesped es algo muy inglés... porque allí a las tres semanas sin llover empiezan a hablar de sequía.
Curiosamente no es tanto la cantidad absoluta de lluvia, como la regularidad con la que cae.
Pero con clima similar prefiero el jardín ingles al francés (esa mania por el jardin geometrico no me va).
En el envio no acabo de entender su diferencia entre jardin japonés y zen, en realidad el jardin zen es el seco con piedras y arena rastrillada.
es.wikipedia.org/wiki/Karesansui
0
K
10
#2
Hoypuedeserungrandia
No se si es bonito o feo, pero creo necesario tener un trozotierra para poner unas flores y en mi piso lo veo difícil.
0
K
7
#4
pazentrelosmundos
#2
no digas nunca! Si tienes ventana o balcón hay espacio para la planta!
0
K
14
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
