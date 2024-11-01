10 señales de que eres maduro

1 - Dejas ir cuando es hora; 2 - Valoras el pasado, pero no te refugias en él; 3 - Separas lo racional de lo emocional; 4 - Dejas de quejarte; 5 - Empatizas y escuchas a los demás, pero no dejas que sus emociones te abrumen; 6 - Aceptas tus propias limitaciones; 7 - Te abres emocionalmente; 8 - Pides disculpas cuando es necesario; 9 - Valoras más a tu familia; 10 - Te importa más tu salud que la opinión ajena