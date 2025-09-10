10 problemas del anime de Pokémon

El anime de Pokémon (1997-2023) tiende a ser un foco habitual de frustraciones, en especial de su público de mayor edad. Desde la insatisfacción que sufren los espectadores al no poder emparejar a Ash con alguna de sus acompañantes en sus viajes (Misty, Aura, Maya y Serena) hasta los reclamos de los usuarios de los videojuegos de Pokémon que contemplan la falta de correspondencia entre ambos productos. A menudo, este malestar ha dado lugar a numerosas críticas en Internet, centrándose en los diferentes aspectos representados en la serie de TV.
| etiquetas: adaptación , pokémon , anime
La serie va de un desalmado que organiza peleas de animales por pura diversión.
Eso, mezclado con que mandan a menores al campo a sobrevivir, es lo que me quito el gusto por esa saga
A mí me parece bien que Pokemon no haya cambiado su público. Son dibujos muy sencillotes con tramas de aventuras muy simplonas que les gustan.
Sobre las quejas, bastantes absurdas todas. Además de que solo está hablando de los primeros años. Hay dibujos de pokemon hasta aburrir pero no ha sabido salir de las primeras dos temporadas.