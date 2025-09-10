10 problemas del anime de Pokémon

El anime de Pokémon (1997-2023) tiende a ser un foco habitual de frustraciones, en especial de su público de mayor edad. Desde la insatisfacción que sufren los espectadores al no poder emparejar a Ash con alguna de sus acompañantes en sus viajes (Misty, Aura, Maya y Serena) hasta los reclamos de los usuarios de los videojuegos de Pokémon que contemplan la falta de correspondencia entre ambos productos. A menudo, este malestar ha dado lugar a numerosas críticas en Internet, centrándose en los diferentes aspectos representados en la serie de TV.