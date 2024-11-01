10 cortometrajes clásicos online gratis de Harold Lloyd, Buster Keaton y Charlie Chaplin  

El cine mudo sigue siendo, a día de hoy, una de las formas más puras y universales de comedia. Mucho antes de los efectos digitales, los guiones cargados de diálogos o el humor basado en referencias culturales, genios como Buster Keaton, Harold Lloyd y Charlie Chaplin lograron algo extraordinario: hacer reír a audiencias de todo el mundo sin necesidad de palabras. Su lenguaje era el gesto, el movimiento y el ingenio visual, elementos que trascienden cualquier idioma y que siguen funcionando con la misma eficacia un siglo después.