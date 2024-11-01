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10 cortometrajes clásicos online gratis de Harold Lloyd, Buster Keaton y Charlie Chaplin

10 cortometrajes clásicos online gratis de Harold Lloyd, Buster Keaton y Charlie Chaplin  

El cine mudo sigue siendo, a día de hoy, una de las formas más puras y universales de comedia. Mucho antes de los efectos digitales, los guiones cargados de diálogos o el humor basado en referencias culturales, genios como Buster Keaton, Harold Lloyd y Charlie Chaplin lograron algo extraordinario: hacer reír a audiencias de todo el mundo sin necesidad de palabras. Su lenguaje era el gesto, el movimiento y el ingenio visual, elementos que trascienden cualquier idioma y que siguen funcionando con la misma eficacia un siglo después.

| etiquetas: cortometrajes , cine , online , chaplin , comedia , buscar keaton , harold l
9 2 0 K 175 cultura
1 comentarios
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josde #1 josde
Son muy divertidos, no importa el sonido los de Buster Keaton son una obra de arte, con esa cara palo que tenia.
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menéame