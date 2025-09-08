1.200 figuras del mundo del cine se comprometen a no trabajar con instituciones y empresas israelíes “implicadas en el genocidio”

Figuras del mundo del cine y la televisión, incluidos ganadores de Oscar, BAFTA, Emmy y la Palma de Oro, han firmado un compromiso en el que se comprometen a no colaborar con instituciones ni empresas israelíes “implicadas en genocidio y apartheid contra el pueblo palestino”. La lista de firmantes, que ya supera los 1.200 nombres, incluye cineastas como Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, Joshua Oppenheimer y Mike Leigh, y actores como Olivia Colman, Ayo Edebiri, Mark Ruffalo, Hannah Einbinder, Gael García Bernal, Riz Ahmed, Melissa Barrera...