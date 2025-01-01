De los 1.170 euros en Castilla y León a los 3.600 euros de Catalunya: la desigualdad salarial de los bomberos forestales

Los trabajadores tienen condiciones muy diferentes, incluso dentro de una misma comunidad, con Castilla y León señalada como una de las más precarias: tiene casi la mitad del personal privatizado. Este verano, en la peor temporada de incendios de los últimos 30 años en España, cientos de bomberos forestales se enfrentan al fuego codo con codo, aunque con salarios y condiciones laborales muy diferentes en función de la región, y muchas veces marcadas por la precariedad.