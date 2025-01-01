edición general
De los 1.170 euros en Castilla y León a los 3.600 euros de Catalunya: la desigualdad salarial de los bomberos forestales

Los trabajadores tienen condiciones muy diferentes, incluso dentro de una misma comunidad, con Castilla y León señalada como una de las más precarias: tiene casi la mitad del personal privatizado. Este verano, en la peor temporada de incendios de los últimos 30 años en España, cientos de bomberos forestales se enfrentan al fuego codo con codo, aunque con salarios y condiciones laborales muy diferentes en función de la región, y muchas veces marcadas por la precariedad.

beltzak #1 beltzak
“Necesitamos un registro nacional de políticos y empresarios corruptos con sentencia firme y que lleven pulseras de geolocalización que activen la grabación automática de audio cuando dos o más de ellos se junten a menos de 5 metros de distancia “

Es verdad que es un recorte de derechos fundamentales pero hay que defender el futuro de los niños y niñas de este país.
sotillo #2 sotillo
Los bomberos forestales de Cataluña seguramente estén entre los mejores del mundo y esto requiere implicaciones políticas y recursos, algo que los toreros de ppvox no van a entender en la puta vida
