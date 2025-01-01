1.000 millones de euros al año en prevención podría ahorrar 99.000 mil millones de euros en extinción

En lo que va de año, los grandes incendios forestales han supuesto un coste aproximado de 615,2 millones de euros. La inversión de 1.000 millones de euros en prevención permitiría gestionar hasta 9,9 millones de hectáreas, una superficie similar a la de Portugal. Según el Colegio de Ingenieros Forestales, por cada euro que se invierte en prevención, se reducen 100 en la factura de la extinción.
| etiquetas: incendios-corrupcion , inversión en prevención
¿Nos gastamos menos de 1000 M€/año y nos ahorramos 99.000 M€? creo q al alguien se le estropeó la calculadora.
El tema está en que el que decide nunca pierde su casa o sus bienes ni muere socarrado o asfixiado.