1.000 millones de euros al año en prevención podría ahorrar 99.000 mil millones de euros en extinción

En lo que va de año, los grandes incendios forestales han supuesto un coste aproximado de 615,2 millones de euros. La inversión de 1.000 millones de euros en prevención permitiría gestionar hasta 9,9 millones de hectáreas, una superficie similar a la de Portugal. Según el Colegio de Ingenieros Forestales, por cada euro que se invierte en prevención, se reducen 100 en la factura de la extinción.

"En lo que va de año, los grandes incendios forestales han supuesto un coste aproximado de 615,2 millones de euros"...

¿Nos gastamos menos de 1000 M€/año y nos ahorramos 99.000 M€? ¬¬ creo q al alguien se le estropeó la calculadora. :shit:
Tenemos un problema: siguen gobernando en españa, los partidos corruptos que desvían nuestros impuestos a sus privilegios y chanchullos, en lugar de a las necesidades de los contribuyentes ( bomberos, sanitarios, hospitales, profesores): provocando desastres: la DANA, ahora incendios,... ambos por falta de previsión; para lo cuál, además de honradez, hace falta inteligencia y formación, y hemos descubierto con el escándalo de la falsificación de titulos, que gobiernan los fracasados escolares y/o vagos de la clase; y esto tiene consecuencias graves: muertes, salud, desastres,...
Nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena. Y luego el gasto es mayor. En dinero y en vidas.
El tema está en que el que decide nunca pierde su casa o sus bienes ni muere socarrado o asfixiado.
