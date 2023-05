Un estado de Brasil ofrece cirugía estética gratis a víctimas del «bullying»

Publicado hace 1 hora por lainDev a lavozdegalicia.es

El estado brasileño de Mato Grosso do Sul, en el centro-oeste del país, lanzó hace unos días un controvertido programa para ofrecer operaciones gratuitas a alumnos tanto de centros públicos como privados que hayan sufrido acoso escolar. El objetivo es que el mal trago que sufren estos chavales por los comentarios de sus compañeros hacia su físico no derive en absentismo escolar o, finalmente, en un abandono de los estudios. En Mato Grosso do Sul contabilizaron 142 casos de bullying en 2022 aunque la cifra podría ser mayor.