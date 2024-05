Publicado hace 1 hora por UNX a ultimahora.es

El edificio había pasado una ITE (Inspección Técnica de Edificios), que identificó pequeñas patologías que no comprometían la estructura y que alertaba que la cubierta (luego usada como terraza del chill out) era «no transitable». Parece que la cubierta no podía soportar grandes pesos y, por consiguiente, no podía utilizarse como una terraza de un restaurante. Parte de la estructura estaba hecha de losas de marés y materiales anticuados. Las sillas, mesas y los clientes añadieron un peso que no pudo absorber y colapsó.