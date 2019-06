Vivo en Noruega, tengo una empresa de importacion y te respondo (vamos a diseccionar este pais)

Quiero con mi experiencia vital y tus preguntas realizar un esquema lo mas afinado que podamos de Noruega, intentare responder en detalle cada una de las preguntas pero antes os dejo unos antecedentes mios y del pais.

Llevo viviendo en Noruega 6 años, con la peculiaridad de haber empezado una empresa de importacion (desde hace seis años), en España era ingeniero de Energia Solar, y aqui a dia de hoy sobrevivo con mi empresa y como no es suficiente ademas limpio escaleras 2 horas al dia por las mañanas, lo cual me ayuda a despejarme, moverme y escuchar podcast, audiolibros, etc etc... Es un trabajo que te da mucho mas de lo que uno imaginaria en un primer momento...

Vine aqui sin saber muy bien a que pais venia, apenas sabia por que era o no importante, nada de su cultura, salvo una economia saneada y poco mas, desde siempre pense que a los 30 años habia que cambiar de pais para conseguir enfrentarte a algo totalmente diferente y de alguna manera volver a nacer.

Ideas previas a tener en cuenta sobre Noruega, con las que espero incentivar vuestra imaginacion:

Una gran pregunta con Noruega es...

Bueno... a partir de aqui y segun vuestras preguntas vamos expandiendo nuestro conocimiento sobre este pais, de la forma mas expansiva que podamos. Mi vision sobre alcanzar la verdad implica un trabajo de expansion de datos, como hago hincapie en este video www.youtube.com/watch?v=4uK5JhfYglc, la forma mas cercana a obtener una idea completa sobre un tema en particular es por acumulacion de puntos de vista, somos rehacios a tal trabajo por la cantidad de esfuerzo que supone, yo pretendo esforzarme, vamos a ello :-) )