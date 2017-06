Viví durante dos años y medio en una furgoneta "camperizada" en Londres (respondo tus dudas por si te animas)

Durante dos años y medio viví en una furgoneta camperizada en Londres llevando una vida totalmente normal (trabajo, amigos, etc...)



Mi furgoneta era una Ford Transit que adquirí a un colega de trabajo inglés que estuvo viviendo en ella durante 4 años en Londres. Era una "camperización" no al uso ya que su finalidad era la de ser indetectable desde el exterior.



Esto me permitió aparcar (y vivir) en zonas bien situadas (lógicamente fuera de la zona de "congestión" de Londres).



La furgoneta estaba equipada con:

- Cama fija con espacio de almacenamiento debajo

- WC portátil (del lidl) para uso muy ocasional

- Grifo/Hornillo de gas (el típico de las auto caravanas)

- Mesa plegable para portátil/tablet/etc..

- Batería auxiliar



Y ya hablando de la camperización:

- Techo solar / vengilación

- No había ninguna ventana exterior excepto el techo solar (y las del espacio de conductor)

- Separación con cabina mediante panel con ventana

- Por fuera la furgoneta tenia pegatinas de una "charity"

