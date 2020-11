Soy Juan Gómez-Jurado, escritor y otras cosas. Pregúntame

Soy Juan Gómez-Jurado. Nací en 1977, soy huérfano pero me recogieron pronto. He escrito Reina Roja, Loba Negra, Rey Blanco y otras seis, se han traducido a muchos idiomas. Mi amigo Arturo González-Campos me obliga a hacer podcasts como Todopoderosos y Aquí hay dragones. También estoy en Meneame desde 2011 y lo leo a diario pero estoy muy callado.



Lunes, 23 de noviembre, desde las 12.30