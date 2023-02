Soy David Ramírez Ros, autor de cómics. Pregúntame

Soy David Ramírez, autor de cómics. Estudié en la Escuela de Arte de Tortosa y en la Escola Massana de Barcelona. En 1995 gané el premio al mejor manga en el concurso del I Salò del Manga de Barcelona. Desde entonces, he publicado cómics tanto dirigidos al público infantil (MiniMonsters, Dinokid) como al público más adulto (B3, Sexo Raro). También he colaborado en dos de las franquicias comiqueras más famosas en España, Fanhunter y Dragon Fall, y he diseñado las cuatro mascotas del Parque de Atracciones Tibidabo. Actualmente, realizo páginas autobiográficas humorísticas que Norma Editorial ha recopilado ya en varios tomos (Tal Cual, COnviVIenDo 19 días y Sí Soy) y lo compagino con la escritura de guiones para la serie de animación Momonsters.

Miércoles, 22 de febrero a partir de las 12 EN VÍDEO.

