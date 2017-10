Hola, soy Santi García Cremades, matemático y divulgador científico (Órbita Laika, Radio 5). Pregúntame

Soy Santi García Cremades, matemático y divulgador, presento un programa en Radio 5 de Matemáticas llamado Raíz de 5, el primero de la historia de la radio en España (hasta que no se demuestre lo contrario), soy colaborador del programa de ciencia Órbita Laika (domingos a las 20:30 en La 2) y acabo de publicar el libro "Un Número Perfecto" donde hacemos un recorrido a la historia de las Matemáticas de una forma cercana e imperfecta. Me gusta pensar que enseño lo que me gusta de una forma divertida, pero también me gusta pensar que el mundo es justo, lo bueno es que depende de ti lo primero. Soy autónomo, así que hago de todo a todas horas, soy monologuista científico con Big Van: Científicos Sobre Ruedas, dirijo el proyecto de humor gráfico, Protoon, con el dibujante Dani Gove, soy profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche y hablo de ciencia por todos los poros y por algunos bits, como mi web raizde2.com Os espero el jueves 26 a las 16h.