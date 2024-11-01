Zlín City: Arch Moderna, la ciudad en miniatura con el alma de maquetas y el espíritu de lo clásico

Los juegos de construcción de ciudades han evolucionado mucho, con la saga de Sim City (1989) como uno de sus máximos exponentes. Zlín City: Arch Moderna es un juego en desarrollo y sin fecha de lanzamiento, ambientado en la pequeña ciudad de Zlín (República Checa). Un juego que es todo tranquilidad. El juego se retrotrae al periodo entre 1930 y 1940, de una ciudad que hoy en día alberga 80.000 habitantes y entonces serían bastantes menos.