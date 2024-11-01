Zelenski vuelve a España: ¿por qué elige visitar el Guernica junto a Pedro Sánchez?

Será en los próximos días, aún sin concretar, tal y como ha adelantado la Cadena SER. La visita, de carácter oficial, será la segunda del líder ucraniano en nuestro país, donde ya estuvo el pasado año para sellar un acuerdo de seguridad bilateral y de dotación militar para Kiev. Entre los actos previstos hay una visita al Museo Reina Sofía para ver el cuadro de Pablo Picasso.