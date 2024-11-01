edición general
Zelenski vuelve a España: ¿por qué elige visitar el Guernica junto a Pedro Sánchez?

Será en los próximos días, aún sin concretar, tal y como ha adelantado la Cadena SER. La visita, de carácter oficial, será la segunda del líder ucraniano en nuestro país, donde ya estuvo el pasado año para sellar un acuerdo de seguridad bilateral y de dotación militar para Kiev. Entre los actos previstos hay una visita al Museo Reina Sofía para ver el cuadro de Pablo Picasso.

eldarel #3 eldarel
Si viene, no se irá de vacío.
Probablemente dineto a cambio de futuros desarrollos de drones, ya que tienen más experiencia.
Feindesland #7 Feindesland
#3 Bien visto. Y no es mala idea.
Lo que no sepan esos tíos sobre drones...
El_Tio_Istvan #1 El_Tio_Istvan
¡Atención con sus carteras y monederos!!!
pepel #4 pepel
¿Para pedirle más dinero europeo?
Rivethead #6 Rivethead
A ver si a la tercera va :-D
El_Tio_Istvan #8 El_Tio_Istvan *
España es una entrada clásica de cocaína en Europa, pero Zelesnki tiene que modernizarse. Que se pase por Hamburgo o Rotterdam que le va a salir a cuenta. :troll:
fofito #5 fofito
Para intentar chantajear emocionalmente.
oLiMoN63 #2 oLiMoN63
Zelenski se refirió, en su primer discurso al Congreso de los Diputados al comienzo de la invasión rusa, al bombardeo sobre dicha localidad vasca en la Guerra Civil, como simil del infierno que vivía entonces (y aún hoy) el pueblo ucraniano.

Que no se venga muy arriba, que en su entorno hay muchos fans de los que bombardearon Gernika, No vaya a ser que le den un aviso...
