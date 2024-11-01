Zelenski acepta el nuevo plan de paz de Trump tras eliminar algunas cesiones de territorio a Rusia: "Se ve mejor"

Por otra parte, el emisario de la Casa Blanca Steve Witkoff se reúne este martes con el presidente ruso, Vladímir Putin, para presentarle las conclusiones de los contactos mantenidos con los negociadores ucranianos en Florida. La nueva versión del plan de paz ha sido rechazada por Rusia, que sigue decantándose por el borrador inicial.
Ya le digo en #8 que no creo que acepte por la edad que tiene Putin...
Pienso que, hora mismo Putin, está viendo que puede quedarse con Odessa, juntar lo que tiene al oeste de Odessa y hacer de Ucrania un estado irrelevante (porque sin acceso al mar Ucrania no vale nada)
Están avanzando, su economía va bien, su población aprueba la guerra, se ha librado de un montón de "oligarcas", ha limpiado su ejército de muchas corruptelas y, además, el objetivo declarado de "desmilitarizar Ucrania" que pedía cuando Ucrania tenía entre 60 y 80.000 soldados (es lo que tenía antes de la guerra) no es muy lógico si ahora va a tener 600.000 soldados..
Vamos, el papel es un brindis al sol....
Ademas...
"El documento original que se presentó a Ucrania preveía que Kiev renunciara al control de todos los territorios que ha perdido en sus regiones de Lugansk y Donetsk y cediera además a Rusia el control de la parte que aún controla de Donetsk"
Rusia dira que ok, pero que firman en un par de meses.
Para ese entonces ya no quedara nada del Donetsk bajo el control de Ucrania.
Hace tiempo, porque escuché demasiadas noticias europeas, siempre hablaban de las enfermedades de Putin y esperaba que Putin estuviera viejo y pensara en retirarse pronto...
El otro día me di cuenta que el colega tiene 73 años...
Es un puto niño..
Puede, perfectamente, llegar a los 90.
Eso son casi dos décadas más.
Está preparando aún SU Rusia para quien lo sustituya.
Y SU Rusia no puede tener el problema de Ucrania abierto de nuevo, por eso no creo que ceda nada.
PD: Precisamente, por esas ideas de mierda que te meten los medios europeos, dejé de creerme nada de la guerra de Ucrania.