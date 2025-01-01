YouTube usará la IA para estimar la edad de los usuarios y restringir a menores. Ya han comenzado en los primeros países

YouTube va a comenzar a utilizar sistemas de inteligencia artificial para estimar la edad de los usuarios y, en el caso de determinar que son menores de 18 años, aplicará de forma automática los filtros y las restricciones apropiadas para su experiencia en la plataforma. Este sistema ya ha sido implementado en el primer territorio, Estados Unidos. No obstante, si la plataforma se equivoca y en realidad el usuario es mayor de edad, puede validar su identidad si así lo decide.