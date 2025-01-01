edición general
YouTube usará la IA para estimar la edad de los usuarios y restringir a menores. Ya han comenzado en los primeros países

YouTube va a comenzar a utilizar sistemas de inteligencia artificial para estimar la edad de los usuarios y, en el caso de determinar que son menores de 18 años, aplicará de forma automática los filtros y las restricciones apropiadas para su experiencia en la plataforma. Este sistema ya ha sido implementado en el primer territorio, Estados Unidos. No obstante, si la plataforma se equivoca y en realidad el usuario es mayor de edad, puede validar su identidad si así lo decide.

Comentarios destacados:      
ContinuumST #2 ContinuumST
"No obstante, si la plataforma se equivoca y en realidad el usuario es mayor de edad, puede validar su identidad al proporcionarle a la plataforma un documento de identidad, una tarjeta de crédito o una selfie, si así lo decide."

Me tengo que reír... no quiero, no quiero... xD xD xD
7 K 83
#4 Mustela *
#2 No sólo es Google. Linkedin también se pudo a hacer algo así con la identidad de las personas para "verificar" que son estas, a través de una plataforma llamada "Persona", tiene narices. Da algunas alternativas pero la más llamativa o principal es que te certifiques con el DNI, algo absolutamente en contra del RGPD y aún más sabiendo que hablamos de una compañía de fuera del EEE y que ya ha dado algún quebradero de cabeza con temas de protección de datos a nivel…   » ver todo el comentario
4 K 55
antesdarle #13 antesdarle
#4 hay que ser subnormal para subir el DNI a LinkedIn
2 K 34
#14 Mustela
#13 Lo que hay que ser subnormal es permitir a los estados este tipo de prácticas totalmente abusivas de las compañías, más aún si estas se endiosan con temas tan delicados y necesarios como es el laboral y sumando a las compañías donde su sede principal radica en EEUU.
0 K 12
Doisneau #5 Doisneau
#2 No paso esto hace unos 6 años? Que youtube te pedia un escaneo del dni/tarjeta de credito en un banner y creo que paso tanta gente que lo acabaron quitando
1 K 28
ContinuumST #6 ContinuumST
#5 No lo recuerdo, la verdad.
0 K 16
Apotropeo #9 Apotropeo
#2 esto era el portero de discoteca que, con su sabio parecer, discernía si pasabas o no.
He sacado más veces el DNI en la discoteca ,( no me refiero a como herramienta de dosificación ), que para la policía,.
0 K 9
Doisneau #1 Doisneau
Cuidado que como se base en la madurez de los comentarios y el contenido consumido lo mismo restringen al 95% de usuarios
1 K 21
TardisKun #11 TardisKun
#1 Y conseguirán que les manden DNI o equivalente para justificar la mayoría de edad
.. win-win
1 K 22
#8 Mustela
#7 Pero el acceso a este material es ahora extremadamente fácil, inmediato y al acance de prácticamente cualquier bolsillo. Un peligro al que se debe sumar el peligrosísimo tecnofeudalismo.
0 K 12
#3 Mustela
Claro, porque utilizar esos simples algoritmos que piden un cálculo matemático o tal, algo que he visto en muy pocos sitios (no Google), es cosa del pasado y no vale. Luego, esta IA no es que se esté metiendo en nuestras vidas, es que nos la están metiendo con calzador y con el falso dilema de que "te hará la vida más fácil". ¿Y sabéis dónde está el problema mayor? Justo en aquello que quieren restringir: los menores, el futuro y progreso de la especie humana, los más vulnerables.

Y es que si a esto sumáramos entrar a valorar la cantidad de sensacionalismos que hay en Youtube perjudiciales hasta para mayores, ya...
0 K 12
#7 unocualquierax
#3
Sensacionalismos perjudiciales para los mayores hay en el YouTube actual como había en los periódicos del siglo XIX o en las homilías del siglo IV.
Sólo ha cambiado el soporte.
0 K 7
#10 brandao *
#3 en Youtube, no quiero imaginar en qué lista negra me han incluido, para que dejen de salirme oleadas de vídeos de la pandilla Iker jimenez y otros personajazos chancleteros con cada nuevo evento político, magufadas, imbecilidades virales y morralla hecha por IA. Pero me llevó años de uso diario.
Ahora tras ese largo camino, diría que salvando la sección de shorts y la de noticias de mass media (no seleccionar nunca "mostrarme menos shorts", solo lo hace 1 día, lo ponen para saber…   » ver todo el comentario
0 K 8
#16 brandao
#10 Añado que todo ese uso fue con Ublock Origin activo en todo momento, y eso lo detectan, saben que soy un bastardete consumiendo su ancho de banda por la patilla, y aún así me han dejado un Youtube que parece un Netflix de pago :-D (lo desactivo un rato al mes si me acuerdo, por limpiar conciencia)
0 K 8
a69 #15 a69
Ya que....Recomendáis alguna app de YouTube sin anuncios y que respete la privacidad?
Menéame haz tú magia..
0 K 11
DrEvil #12 DrEvil
Vaya, así que va a estimar sólo si eres menor, no? No va ir un poquito más allá y estimar tu franja de edad, sexo, nivel de renta, intereses, ideas políticas, área de residencia, si tienes insomnio, si usas Apple, Windows, Linux, Android.

De vez en cuando se equivocará, claro, pero bueno, te identificas con una cuenta de google que permita atar todo eso a una identidad y ya puedes seguir viendo lo que el algoritmo te sugiera.

Eso podrá cruzar los datos con lo que aprenda de ti en tus…   » ver todo el comentario
0 K 7

