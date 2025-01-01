YouTube usará la IA para estimar la edad de los usuarios y restringir a menores. Ya han comenzado en los primeros países

YouTube va a comenzar a utilizar sistemas de inteligencia artificial para estimar la edad de los usuarios y, en el caso de determinar que son menores de 18 años, aplicará de forma automática los filtros y las restricciones apropiadas para su experiencia en la plataforma. Este sistema ya ha sido implementado en el primer territorio, Estados Unidos. No obstante, si la plataforma se equivoca y en realidad el usuario es mayor de edad, puede validar su identidad si así lo decide.
Me tengo que reír... no quiero, no quiero...
He sacado más veces el DNI en la discoteca ,( no me refiero a como herramienta de dosificación ), que para la policía,.
.. win-win
Y es que si a esto sumáramos entrar a valorar la cantidad de sensacionalismos que hay en Youtube perjudiciales hasta para mayores, ya...
Sensacionalismos perjudiciales para los mayores hay en el YouTube actual como había en los periódicos del siglo XIX o en las homilías del siglo IV.
Sólo ha cambiado el soporte.
Ahora tras ese largo camino, diría que salvando la sección de shorts y la de noticias de mass media (no seleccionar nunca "mostrarme menos shorts", solo lo hace 1 día, lo ponen para saber… » ver todo el comentario
Menéame haz tú magia..
De vez en cuando se equivocará, claro, pero bueno, te identificas con una cuenta de google que permita atar todo eso a una identidad y ya puedes seguir viendo lo que el algoritmo te sugiera.
Eso podrá cruzar los datos con lo que aprenda de ti en tus… » ver todo el comentario