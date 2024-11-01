Ya no necesitas JavaScript [ENG]  

edición general
Gran parte de la web en estos días está arruinada por la hinchazón de modernos frameworks de JavaScript. Aplicaciones escritas con React que tardan varios segundos en cargarse, sitios donde se usa NextJS que arrojan errores de dibujado aleatorios. O la carpeta node_modules que ocupa gigabytes en el disco duro. Todo eso es horrible. Pero ya no es necesario.

3 comentarios
alpoza #2 alpoza
node_modules, esa carpeta llenita de gigas que a veces no se puede borrar por el nivel de anidamiento...

A mi me mola el html puro y duro con su texto, sus enlaces y la publicidad arriba y en el lateral :-)
#1 chavi
Pues a mi me mola Vue.js

Y todo lo que se pueda procesar en el cliente, mejor, así no se carga innecesariamente al servidor. Eso si, con ojo.
Laro__ #3 Laro__
No me creo ese titular ni de coña. Al menos en el corto o medio plazo.

Por cierto #1, si no lo has mirado aún no dejes de probar Astro (con vue, react, preact, svelte... o como quieras).
