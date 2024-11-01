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Ya está aquí el nodavirus, el virus que puede dejarte ciego

Ya está aquí el nodavirus, el virus que puede dejarte ciego

Alerta en la comunidad científica internacional tras identificar por primera vez la transmisión de un virus propio de animales acuáticos a humanos. Según un grupo de investigadores chinos, y tal y como ha recogido la revista científica 'Nature', este contagio coincide con el aumento de los efectos del cambio climático y de la actividad humana. Han detallado que unos 70 pacientes del país asiático ha desarrollado un virus llamado Nodavirus de Modalidad Encubierta (CMNV) que puede derivar en una pérdida de visión severa si no se trata a tiempo.

| etiquetas: nodavirus , virus , ceguera , zoonosis
11 1 0 K 207 Infectologia
8 comentarios
11 1 0 K 207 Infectologia
arsuceno #1 arsuceno
Se viene ensayo sobre la ceguera.
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josde #4 josde
#1 Pues como venga a España, según esta la sanidad publica, terminamos todos ciegos.
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RoterHahn #7 RoterHahn
#1
Y en el pais de los ciegos, el tuerto sera el rey.
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ronko #2 ronko
¿Pajavirus? :troll:
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Aokromes #3 Aokromes
venia a poner lo de #2 veo que ya esta puesto, me voy.
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#5 cocococo
Además ahora viene a España gente de todas partes del mundo, por eso del turismo... que trae turistas y junto con los turistas virus también. A disfrutar de que hayan convertido a España en el patio soleado de recreo de los turistas. Todo el mundo a manipular y comer panga y productos acuáticos asiático. Las gambas y los mejillones que le echas a las paellas la mayoría ya vienen de Asia, o sea, a tocar camarones con guantes y luego desinfectarse bien las manos, pero no importa, vendrá alguien y te transmitirá otro virus, y otro, y otro.
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Moderdonia #6 Moderdonia *
Si alguien cree que se ha quedado ciego y lee esto, que sepa que está curado.
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woody_alien #8 woody_alien
Coño, ahora entiendo aquellos carteles de "Si da, no da" . O pillabas el Sida o te quedabas ciego. Por otra parte voy a ser severo:

puede derivar en una pérdida de visión severa si no se trata a tiempo.

www.fundeu.es/recomendacion/severo-no-es-lo-mismo-que-grave-693/
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menéame