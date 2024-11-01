Ya está aquí el nodavirus, el virus que puede dejarte ciego

Alerta en la comunidad científica internacional tras identificar por primera vez la transmisión de un virus propio de animales acuáticos a humanos. Según un grupo de investigadores chinos, y tal y como ha recogido la revista científica 'Nature', este contagio coincide con el aumento de los efectos del cambio climático y de la actividad humana. Han detallado que unos 70 pacientes del país asiático ha desarrollado un virus llamado Nodavirus de Modalidad Encubierta (CMNV) que puede derivar en una pérdida de visión severa si no se trata a tiempo.